2018-09-30T15:19:55+03:00
Общество

В Башкирии ожидается похолодание до минусовой температуры

Синоптики рассказали, каким будет начало октября
Павел КРАЙНОВ
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Фото: Владимир ВеленгуринФото: Владимир ВеленгуринФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В предстоящий понедельник, 1 октября, жителей Башкирии ждет неприятный сюрприз – ночью температура воздуха опустится до -1, +4º. Свой прогноз представили метеорологи Башгидрометцентра.

По данным синоптиков днем воздух прогреется до +8, +13°. При этом ветер будет умеренным, северо-западного и западного направления. Ночью местами ожидается небольшой дождь.

По данным сервиса Gismeteo в Уфе в первый день октября ожидается малооблачная погода без осадков. Скорость ветра от 4 до 9 метров в секунду.

Температура воздуха в башкирской столице ожидается +9, +10°. Атмосферное давление 755-756 мм ртутного столба при относительной влажности воздуха 45-62%.

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