В Уфе завершились поиски 37-летнего Марселя Асылгареева

СЕГОДНЯ 13:00 2018-09-30T13:00:40+03:00

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Поиски пропавшего еще 21 сентября в Уфе 37-летнего Марселя Асылгареева завершены. К счастью, с мужчиной все в порядке. Накануне он вышел на связь со своей племянницей и сообщил, что находится у друга.

Напомним, Марселя Асылгареева пропал после того, как собрался в гости к родной сестре. Чуть ранее он вместе с другими родственниками гулял на свадьбе у младшей сестры. Поздним вечером в пятницу он вернулся домой со своей подругой и всю субботу провел дома. О его пропаже стало известно в воскресенье – он вышел из дома и исчез. В тот день Марсель должен был снова прийти в гости к сестре, но так и не дошел до ее дома.

К счастью, история завершилась благополучно, поиски завершены.