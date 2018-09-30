2018-09-30T12:01:02+03:00
Экономика

Цены на бензин в Уфе ниже, чем в среднем по Поволжью

Об этом заявляют специалисты Росстата
Павел КРАЙНОВ
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Фото: Рустем АхуновФото: Рустем Ахунов
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Накануне специалисты Росстата опубликовали данные мониторинга цен на бензин в Приволжском федеральном округе. Как оказалось, в башкирской столице самый дешевый бензин в Поволжье.

Аналитики Росстата сообщают, что средняя цена литра бензина в Уфе составляет 41 рубль 59 копеек. При этом за литр АИ-92 в среднем приходится выложить 40,59 рублей, АИ-95 – 43,63 рубля, АИ-98 – 47,87. Дизельное топливо в среднем стоит 43,85 рублей.

Согласно исследованию, самый дорогой бензин в Приволжском федеральном округе – в столице Чувашской республики Чебоксарах. Там автолюбителям приходится платить за литр топлива в среднем 43,74 рубля.

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