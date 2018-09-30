В Башкирии на трассе перевернулась фура
Детали аварии уточняются, на месте работают дорожные полицейские
Фото: «БашДТП»
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Сегодня, 30 сентября, на трассе между Уфой и Стерлитамаком перевернулся тяжелогруз. Очевидцы сняли на фото перевернутый МАЗ и выложили снимок в сообществе «БашДТП» в социальной сети Вконтакте. На данный момент информации о пострадавших нет. На месте работают сотрудники ГИБДД по Башкирии.
Как отметили сегодня в пресс-службе ведомства, всего за восемь дней, с 21 по 27 сентября, на территории Башкирии произошло 11 автомобильных аварий, в которых пострадали 13 человек. При этом девять ДТП произошли именно в Уфе.