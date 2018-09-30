В Башкирии следователи проверят действия органов опеки из-за 9-летней девочки

СЕГОДНЯ 11:29 2018-09-30T11:30:18+03:00

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Как сообщает пресс-служба следкома по Башкирии, ведомство проводит доследственную проверку в отношении органов опеки Баймакского района республики. Проводом подозрений чиновников в халатности стала вопиющая история 9-летней девочки, которую истязали родители. Только после вмешательства общественников и социального проекта «Жизнь ДД» о поведении нерадивых родителей стало известно правоохранительным органам.

В селе Старый Сибай в одном из домов проживает семья хронических алкоголиков. Вместе с постоянно злоупотребляющими алкоголем родителями живет 9-летняя девочка. Родная мама, по сути, издевается над ребенком и невзначай обещает ее зарезать и сжечь, сообщает «Жизнь ДД». Ситуация усугубляется еще и тем, что ни полиция, ни органы опеки, ни школа не обращают на это внимания. Этот факт и послужил основанием для проверки со стороны следкома.

- Следователям предстоит установить все обстоятельства произошедшего, а также дать оценку действиям сотрудников органа опеки и попечительства отдела образования администрации Баймакского района Республики Башкортостан. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение, - рассказали в пресс-службе ведомства.

Сейчас ребенок находится со своей старшей сестрой, ее жизни и здоровью ничто не угрожает.