Новый стадион в Уфе начнут строить в 2020 году
В минувшую субботу, 29 сентября, глава Башкирии Рустэм Хамитов встретился с делегацией Российского футбольного союза под председательством и.о. президента организации Александра Алаева.
В ходе беседы глава республики предложил РФС рассмотреть возможность софинансирования строительства нового стадиона в Уфе. К тому же, Рустем Хамитов заявил, что стоимость будущего спортивного объекта не превысит 5 млрд рублей.
Предполагается, что за образец будущего стадиона возьмут базу белорусского клуба «БАТЭ».
Рассказал Хамитов и о сроках проектирования и постройки нового объекта.
- Думаю, что в следующем году приступим к проектированию. Нужно купить проект и привязать его к нашим условиям. Планируем начать строить в 2020 году, чтобы в 2022-2023 году уже иметь такой объект, - заявил глава республики.