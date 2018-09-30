2018-09-30T10:01:11+03:00
Спорт

Новый стадион в Уфе начнут строить в 2020 году

Об этом заявил Рустэм Хамитов
Павел КРАЙНОВ
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Фото: пресс-служба главы БашкирииФото: пресс-служба главы Башкирии
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В минувшую субботу, 29 сентября, глава Башкирии Рустэм Хамитов встретился с делегацией Российского футбольного союза под председательством и.о. президента организации Александра Алаева.

В ходе беседы глава республики предложил РФС рассмотреть возможность софинансирования строительства нового стадиона в Уфе. К тому же, Рустем Хамитов заявил, что стоимость будущего спортивного объекта не превысит 5 млрд рублей.

Предполагается, что за образец будущего стадиона возьмут базу белорусского клуба «БАТЭ».

Рассказал Хамитов и о сроках проектирования и постройки нового объекта.

- Думаю, что в следующем году приступим к проектированию. Нужно купить проект и привязать его к нашим условиям. Планируем начать строить в 2020 году, чтобы в 2022-2023 году уже иметь такой объект, - заявил глава республики.

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