2018-09-29T20:04:11+03:00
Общество

Синоптики рассказали, какая погода ожидает жителей Башкирии на следующей неделе

Октябрь начнется со шквалистого ветра и небольших дождей
Яна Базекина
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Второй месяц осени начнется с дождей и шквалистого ветраВторой месяц осени начнется с дождей и шквалистого ветраФото: Архив "КП"
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С понедельника начинается октябрь, и в республику придет настоящая осень с дождями и холодными ночами. И если еще 1 октября будет пасмурно, но относительно сухо, то со вторника зарядят дожди, и лишь к выходным тучи немного рассеются, и проглянет солнце. Наибольшее количество осадков выпадет в четверг и пятницу, так что не забудьте приготовить зонт и непромокаемую обувь. Ночью температура опустится до -1; 0 градусов, в южных районах – до +4; +6, а днем воздух прогреется всего лишь до +9; +13 градусов. Хотя в воскресенье потеплеет до +15, и есть шанс отправиться в лес за последними грибами.

Также всю неделю будет бушевать ветер: 8-12 метров в секунду, а в пятницу его порывы усилятся до 17 метров в секунду, так что стоит быть осторожнее и держаться подальше от деревьев, рекламных щитов и линий электропередач.

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