«Отправился на поиски «Калины»: в Уфе под асфальт провалился КамАЗ

29 Сент. 16:01 2018-09-29T16:01:43+03:00

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Сегодня днем, 29 сентября, в Уфе снова провалился асфальт. В Черниковке, напротив дома №1 по улице Победы под асфальт провалился многотонный КамАЗ. Местные жители утверждают, что в этом месте давно уже образовалась яма, которая ширилась с каждым днем, но почему-то никто ее не заделывал – и вот результат. Фотографии с места происшествия немедленно разлетелись по соцсетям, и уфимцы подшучивают, что грузовик отправился на поиски «Лады Калины», которая в ноябре прошлого года так же провалилась под землю, а потом и вовсе подземные воды унесли ее в неизвестном направлении.

- Это всё проделки «Калины». Рыщет под городом, машины к себе затаскивает. В темноту. В бездну, - смеется Макс С.

- А я вот боюсь, что в скором времени под землю начнут дома уходить вместе с жителями, - переживает Ашот Г. – Карстовые породы – это вам не шутки.

Тем временем, опасное место огородили, а с помощью спецтехники злополучный КамАЗ вытащили, так что участь унесенной «Калины» его миновала. Сейчас городские службы занимаются устранением провала.

Напомним, что в начале сентября под асфальт провалилась коляска с двухгодовалым ребенком. Тогда чудом ребенка удалось спасти, а коммунальщики мгновенно заделали трещину, хотя до этого там несколько дней протекал водопровод, размывая дорожное покрытие, но никого это не волновало.