В Уфе на заводе из-за разлива бензина случился пожар
К счастью, никто не пострадал
Фото: МЧС по РБ
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В Уфе на территории крупного нефтеперерабатывающего завода произошел разлив бензина. Как сообщает пресс-служба республиканского МЧС, возгорание случилось на установке атмосферно-вакуумной трубчатки, из-за чего топливо разлилось на территории общей площадью 80 квадратных метров. На тушение пожара были направлены и силы и средства МЧС в количестве 14 единиц спецтехники и 46 человек личного состава.
- В 15:45 пожар был локализован, а в 15:53 открытое горение полностью ликвидировано, - сообщили в пресс-службе ведомства. – Погибших и пострадавших, а также угрозы населенным пунктам нет.