2018-09-29T15:08:30+03:00
Общество

Дожди и холод: какая погода ожидает жителей Уфы 30 сентября

В последний день сентября погода точно не порадует
Яна Базекина
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Холод усилят пронизывающие порывы ветра до 12 метров в секундуХолод усилят пронизывающие порывы ветра до 12 метров в секундуФото: Алексей БУЛАТОВ
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Вот и закончился сентябрь, а вместе с этим в Башкирию пришла самая настоящая осень с унылыми затяжными дождями и холодами. Так, завтра, 30 сентября, почти круглые сутки будет лить дождь, без надежды, что к вечеру проглянет солнце. Ситуация усугубится и пронизывающим северо-западным ветром, чьи порывы могут достигать 12 метров в секунду, так что, выходя на улицу, будьте предельно аккуратны и не ходите рядом с деревьями и рекламными щитами.

Ночью и утром будет откровенно прохладно: всего +5; +6 градусов, да и днем потеплеет всего до +8 градусов. Так что если вам до сих пор еще не включили отопление, запасайтесь теплыми пледами и обогревателями.

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