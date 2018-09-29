2018-09-29T14:47:01+03:00
Общество

В Уфе на чердаке жилого дома прорвало трубу: затопило два этажа

Жильцы жалуются, что аварийная служба приехала только поздно вечером
Яна Базекина
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Фото: "Уфа-Затонский вестник"Фото: "Уфа-Затонский вестник"
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Вчера днем, 28 сентября, жители дома №265 по улице Пожарского заметили на потолке странные разводы. Поднявшись на чердак, они обнаружили, что прорвало трубу отопления, и потоки воды заливают всю крышу. Жильцы, конечно, немедленно сообщили о коммунальной аварии в ЖЭУ, но «коммунальщики» не спешили приходить на помощь. Когда, наконец, аварийная служба приехала, на часах было уже 23.00, и затопило два этажа. Могло бы затопить весь дом, если бы не жильцы, которые бегали с ведрами и тазиками, собирая растекавшуюся воду.

- Не понятно, кто нам теперь будет ущерб возмещать, - жалуется Татьяна С. – А если бы замыкание случилось?

Жители других малоэтажных домов в Затоне подтверждают, что подобные ситуацию, когда коммунальные службы не спешат устранять протечку водопровода – далеко не редкость, и часто приходится сидеть без воды.

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