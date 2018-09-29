В Башкирии обнаружили тело пропавшего Владимира Терещенко

СЕГОДНЯ 12:36 2018-09-29T12:36:34+03:00

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В Башкирии прекращены поиски пропавшего 76-летнего уфимца Владимира Терещенко, который ушел из дома еще 31 августа, и больше от него не было никаких известий. Обеспокоенные родственники обратились за помощью в полицию и к волонтерам поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт».

Несколько недель продолжались поиски, но, к сожалению, сегодня, 29 сентября, пришли печальные известия: пожилой мужчина найден мертвым. Ни где было найдено тело, ни обстоятельства трагедии волонтеры не стали уточнять по просьбе родных.