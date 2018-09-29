2018-09-29T18:46:12+03:00
Происшествия

В Башкирии разыскивают виновника аварии, в котором пострадали два человека

Неустановленный автомобиль подрезал «Шевроле Ланос» и скрылся
Яна Базекина
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Фото очевидцевФото очевидцев
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26 сентября под Уфой произошло серьезное ДТП. Примерно в 8.10-8.15 перед автозаправкой около поселка Авдон неустановленный автомобиль подрезал «Шевролет Ланос» и скрылся. Пытаясь уйти от столкновения, водитель иномарки хотел свернуть, но не справился с управлением и вылетел в кювет, после чего машина опрокинулась. В результате аварии серьезно пострадали водитель «Ланоса» и его пассажир. Их госпитализировали в больницу.

- Мы ехали на работу в Дему, - рассказывает пострадавший пассажир Вячеслав А. – Вдруг неожиданно нас подрезает машина, летевшая на огромной скорости. Водитель резко вывернул руль вправо, но автомобиль вышел боком и улетел в кювет. Не знаю, как мы выжили, но сейчас с ушибами и переломами долго будем на больничном сидеть. Конечно, от шока не запомнили ни марку, ни цвет подрезавшей машины, да и ехала она, наверное, под 150.

Сейчас пострадавшие разыскивают свидетелей аварии и обещают щедрое денежное вознаграждение за информацию о номере или марке машины, а также за запись с видеорегистратора. Если вы стали очевидцем этого ДТП, просьба позвонить по телефону 8(927)233-25-59.

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