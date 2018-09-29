Житель Башкирии получил ожоги, пытаясь самостоятельно потушить пожар

СЕГОДНЯ 13:14 2018-09-29T13:14:26+03:00

Изменить размер текста: A A

Вчера вечером, 28 сентября, в деревне Искра Иглинского района республики случился пожар. Словно спичка вспыхнул бревенчатый сарай во дворе одного из домов. Пока соседи вызывали пожарных, хозяин сарая попытался потушить пламя своими силами, но получил ожоги кистей. Прибывшие медики оказали мужчине первую помощь, но от дальнейшей госпитализации он отказался.

Пожарные за считанные минуты справились с возгоранием, но от хозпостройки остались только обугленные доски.

- На месте работали силы и средства МЧС в составе двух единиц техники и шести человек, - сообщили в пресс-службе ведомства. – Причина пожара сейчас устанавливается.