2018-09-29T11:04:26+03:00
Общество

В уфимской Черниковке закрыли движение троллейбусов

На улице Кольцевой будут укладывать асфальт
Яна Базекина
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Фото: уфимская городская администрацияФото: уфимская городская администрация
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Сегодня, 29 сентября, в Черниковке на сутки закроют движение электротранспорта. На пересечении улиц Кольцевой и Ульяновых дорожные службы будут укладывать асфальт. На время ремонтных работ не будут ходить троллейбусы по маршрутам №10 и №15, а движение по маршрутам №9 и №13 будет ограничено до остановки «Северный автовокзал». Движение полность

— Ремонт на этом участке проходит в рамках федеральной программы «Безопасные и качественные дороги», — сообщили в пресс-службе городской администрации. — Приносим извинения за доставленные неудобства и просим заранее планировать свой маршрут.

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