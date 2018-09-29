В уфимской Черниковке закрыли движение троллейбусов

СЕГОДНЯ 11:04 2018-09-29T11:04:26+03:00

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Сегодня, 29 сентября, в Черниковке на сутки закроют движение электротранспорта. На пересечении улиц Кольцевой и Ульяновых дорожные службы будут укладывать асфальт. На время ремонтных работ не будут ходить троллейбусы по маршрутам №10 и №15, а движение по маршрутам №9 и №13 будет ограничено до остановки «Северный автовокзал». Движение полность

— Ремонт на этом участке проходит в рамках федеральной программы «Безопасные и качественные дороги», — сообщили в пресс-службе городской администрации. — Приносим извинения за доставленные неудобства и просим заранее планировать свой маршрут.