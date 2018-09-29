2018-09-29T13:58:36+03:00
Происшествия

В Уфе загорелось бесхозное здание в центре города

Пострадавших и погибших нет
Яна Базекина
Поделиться:
Фото: группа "БашДТП"Фото: группа "БашДТП"
Изменить размер текста:

Вчера вечером, 28 сентября, на пульт дежурного «22 отряда ФПС по Башкирии» поступило сообщение о том, что полыхает заброшенное здание в Орджоникидзевском районе. Прибывшие на место происшествия пожарные обнаружили, что горит кровля безхозной кирпично-бревенчатой постройки напротив дома №25 по улице Российской. Уже через 28 минут открытое горение было ликвидировано, а вскоре и окончательно потушено. К счастью, обошлось без погибших и пострадавших.

- На месте работали две единицы спецтехники и семь человек личного состава, - сообщили в пресс-службе МЧС по Башкирии. - Причина пожара сейчас устанавливается.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Отправился на поиски «Калины»: в Уфе под асфальт провалился КамАЗ
В Уфе на заводе из-за разлива бензина случился пожар
Дожди и холод: какая погода ожидает жителей Уфы 30 сентября
В Уфе на чердаке жилого дома прорвало трубу: затопило два этажа
Житель Башкирии получил ожоги, пытаясь самостоятельно потушить пожар
В Башкирии обнаружили тело пропавшего Владимира Терещенко
Житель Башкирии пробрался в дом своего знакомого и зарезал его
В уфимской Черниковке закрыли движение троллейбусов
В Башкирии объявили штормовое предупреждение из-за ураганного ветра
В Башкирии ураганный ветер сорвал кровлю с крыши школы
В Уфе разыскивают родственников пожилой женщины, потерявшей память
В Уфе открыли Аллею выпускников УГНТУ
В Уфе на улице Ленина на два дня перекроют дорогу
Семья погибшего строителя через суд получила компенсацию в 1,7 млн рублей
В Уфе после свадьбы пропал 37-летний Марсель Асылгареев
Ирека Ялалова наделили полномочиями сенатора от Башкирии
В Уфе 18-летний лихач без прав на «Ауди» вылетел на встречку, серьезно пострадал ребенок