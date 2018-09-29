В Уфе загорелось бесхозное здание в центре города

СЕГОДНЯ 13:56 2018-09-29T13:58:36+03:00

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Вчера вечером, 28 сентября, на пульт дежурного «22 отряда ФПС по Башкирии» поступило сообщение о том, что полыхает заброшенное здание в Орджоникидзевском районе. Прибывшие на место происшествия пожарные обнаружили, что горит кровля безхозной кирпично-бревенчатой постройки напротив дома №25 по улице Российской. Уже через 28 минут открытое горение было ликвидировано, а вскоре и окончательно потушено. К счастью, обошлось без погибших и пострадавших.

- На месте работали две единицы спецтехники и семь человек личного состава, - сообщили в пресс-службе МЧС по Башкирии. - Причина пожара сейчас устанавливается.