В Башкирии ураганный ветер сорвал кровлю с крыши школы

СЕГОДНЯ 09:54 2018-09-29T09:54:11+03:00

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Вчера вечером, 28 сентября, на пульт дежурного службы МЧС поступило сообщение, что ураганный ветер серьезно повредил кровлю школы в поселке Новый Субай Нуримановского района республики. На место происшествия немедленно выехала оперативная группа спасателей, а также глава сельского поселения. Как оказалось, порывы ветра, достигавшие 14 метров в секунду, повредили кровлю на площади 100 квадратных метров. Когда начался ураган, занятия в школе уже закончились, поэтому обошлось без пострадавших.

- На данный момент восстановительные работы в школе уже завершены. Проблемных вопросов нет, - сообщили в пресс-службе республиканского МЧС.

Напомним, что сегодня, 29 сентября, в Башкирии объявлено штормовое предупреждение из-за сильного ветра, чьи порывы могут достигать 18-23 метров в секунду.