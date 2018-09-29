2018-09-29T20:39:33+03:00
Происшествия

В Уфе задержали подозреваемого в вооруженном нападении на екатеринбургский ресторан

При обыске у стрелка обнаружили два пистолета
Яна Базекина
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Фото: РИА "Ura.ru"Фото: РИА "Ura.ru"
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В Уфе в ходе совместной операции уфимских и екатеринбургских сотрудников уголовного розыска был задержан второй подозреваемый в вооруженном нападении на ресторан Grand-Урюк в августе 2018 года. Им оказался 23-летний Микаил Б. по прозвищу Мики, ранее судимый за убийство, совершенное при превышении пределов самообороны.

Как сообщает РИА «URA.RU» со ссылкой на правоохранительные органы, задержание произошло утром 27 сентября. Подозреваемый вместе со своим приятелем находился в тонированной «Ладе Приоре» и от неожиданности не успел оказать сопротивление. В салоне автомобиля полицейские обнаружили два пистолета. Сегодня, 29 сентября, фигуранта уголовного дела должны отвезти в Екатеринбург в суд для избрания меры пресечения.

Нападение на ресторан в Екатеринбурге произошло вечером 16 августа. Охранник не пропустил друга Микаила Б., потому что часто дебоширил и дрался с посетителями. Тогда обиженный мужчина привел около 20 своих земляков, и завязалась драка с охраной. Мики вытащил травматический пистолет и несколько раз выстрелил из него. Одна из пуль попала в живот охраннику, но врачам удалось спасти ему жизнь. После нападения в ресторане начался пожар.

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