В Уфе открыли Аллею выпускников УГНТУ

СЕГОДНЯ 08:44 2018-09-29T08:44:13+03:00

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Вчера,28 сентября, в Уфе состоялось торжественное открытие Аллеи выпускников Уфимского государственного нефтяного университета, которому в этом году, кстати, празднует свой 70-летний юбилей. В сквере перед главным корпусом вуза теперь красуются четыре бронзовых скульптуры геолога, геодезиста, нефтяника и трубопроводчика – тех специалистов, которых готовит и выпускает учебное заведение. Высота скульптур 220 сантиметров, а установлены они на постаментах их черного гранита.

Идея создания аллеи принадлежит ректору УГНТУ Рамилю Бахтизину, ее поддержали члены попечительского совета университета. Концепцией проекта и его выполнением занимались скульптор из Санкт-Петербурга Илья Литвинов и архитектор Евгений Черепахин.