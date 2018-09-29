В Уфе на улице Ленина на два дня перекроют дорогу
Ограничения связаны со строительством канализационных сетей
Фото: уфимская городская администрация
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В самом центре Уфы, на улице Ленина на все выходные перекроют проезжую часть. Вынужденные ограничения связаны со строительством канализационных сетей жилого комплекса в квартале неподалеку от бульвара Ибрагимова. Как сообщает пресс-служба городской администрации, движение транспорта будет закрыто с 20.00 28 сентября до 20.00 30 сентября на участке от бульвара Ибрагимова до улицы Краснодонской.
Представители мэрии приносят свои извинения за вынужденные неудобства и просят автовладельцев заранее продумывать свой маршрут передвижения.