В Уфе на улице Ленина на два дня перекроют дорогу

СЕГОДНЯ 08:10 2018-09-29T08:10:52+03:00

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В самом центре Уфы, на улице Ленина на все выходные перекроют проезжую часть. Вынужденные ограничения связаны со строительством канализационных сетей жилого комплекса в квартале неподалеку от бульвара Ибрагимова. Как сообщает пресс-служба городской администрации, движение транспорта будет закрыто с 20.00 28 сентября до 20.00 30 сентября на участке от бульвара Ибрагимова до улицы Краснодонской.

Представители мэрии приносят свои извинения за вынужденные неудобства и просят автовладельцев заранее продумывать свой маршрут передвижения.