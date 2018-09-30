Житель Башкирии, представившись «газовиком», обокрал женщину

СЕГОДНЯ 09:03 2018-09-30T09:03:11+03:00

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На днях в полицию обратилась 52-летняя жительница Стерлитамака и сообщила, что ее обокрали. Прибывшие стражи правопорядка выяснили, что к женщине домой приходил незнакомый мужчина, который представился сотрудником газовой службы. Жительница впустила молодого человека в квартиру, а тот попросил воды. Когда женщина отлучилась на кухню, лже-газовик незаметно вытащил из сумки кошелек, после чего попрощался с хозяйкой и ушел. Только через пару часов женщина обнаружила пропажу и позвонила в полицию.

Вскоре оперативники вышли на след подозреваемого и задержали его. Кошелек он уже успел выкинуть, а похищенные деньги – две тысячи рублей – потратил на личные нужды.

- Задержанный уже ранее привлекался за подобные преступления. В настоящее время в отношении него возбуждено уголовное дело о краже по статье «Кража», - сообщили в пресс-службе МВД по Башкирии.