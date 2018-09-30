2018-09-30T09:03:11+03:00
Происшествия

Житель Башкирии, представившись «газовиком», обокрал женщину

Добычей воришки стали две тысячи рублей из кошелька
Яна Базекина
Поделиться:
Фото: Рустем АХУНОВФото: Рустем АХУНОВ
Изменить размер текста:

На днях в полицию обратилась 52-летняя жительница Стерлитамака и сообщила, что ее обокрали. Прибывшие стражи правопорядка выяснили, что к женщине домой приходил незнакомый мужчина, который представился сотрудником газовой службы. Жительница впустила молодого человека в квартиру, а тот попросил воды. Когда женщина отлучилась на кухню, лже-газовик незаметно вытащил из сумки кошелек, после чего попрощался с хозяйкой и ушел. Только через пару часов женщина обнаружила пропажу и позвонила в полицию.

Вскоре оперативники вышли на след подозреваемого и задержали его. Кошелек он уже успел выкинуть, а похищенные деньги – две тысячи рублей – потратил на личные нужды.

- Задержанный уже ранее привлекался за подобные преступления. В настоящее время в отношении него возбуждено уголовное дело о краже по статье «Кража», - сообщили в пресс-службе МВД по Башкирии.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Башкирии у отдела полиции собралась толпа, жители требуют выдать зачинщиков массовой драки
Жителей Башкирии возмутило поведение школьниц в одном из дворов Стерлитамака
Родственники 43-летнего Александра Ярунина в Уфе разыскивают свидетелей его трагической гибели
В одном из районов Башкирии выпал первый снег
«Это башкирская Кондопога»: в одном из районов произошла массовая драка на национальной почве
На базе ФК «Уфа» создадут центр подготовки футболистов
В Башкирии появились 15 новых памятников природы
На границе с Башкирией столкнулись КамАЗ и ВАЗ-2114, есть погибшие
Житель Уфы хранил у себя дома крупную партию наркотиков
Жители Уфы жалуются на работу ритуального агентства, «облагораживающего» могилы
В Башкирии ожидается похолодание до минусовой температуры
В Башкирии на трассе перевернулась фура
В Башкирии во время драки едва не зарезали мужчину
В Уфе завершились поиски 37-летнего Марселя Асылгареева
Цены на бензин в Уфе ниже, чем в среднем по Поволжью
В Башкирии следователи проверят действия органов опеки из-за 9-летней девочки
На уборку улиц Уфы вышли 60 тысяч человек
Новый стадион в Уфе начнут строить в 2020 году
В Башкирии мошенники представлялись адвокатами и выманивали деньги у доверчивых горожан
В Башкирии столкнулись «Рено Логан» и «Рено Каптюр»: пострадала 14-летняя девочка
Синоптики рассказали, какая погода ожидает жителей Башкирии на следующей неделе
В Башкирии сотрудники полиции задержали «черного лесоруба»
В Башкирии разыскивают виновника аварии, в котором пострадали два человека
В Башкирии назначили нового заместителя премьер-министра