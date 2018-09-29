2018-09-29T10:39:45+03:00
Общество

В Башкирии объявили штормовое предупреждение из-за ураганного ветра

Порывы ветра могут достигать 23 метров в секунду
Яна Базекина
Поделиться:
Во время урагана держитесь подальше от деревьев и рекламных щитовВо время урагана держитесь подальше от деревьев и рекламных щитовФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

В Башкирии сегодня, 29 сентября, будет туманно и ветрено. Как сообщили синоптики «Башгидрометцентра», в эту субботу в республике ожидается облачная погода с прояснениями. В отдельных районах пройдут дожди, местами умеренные, а вот на юге Башкирии будет сухо и ясно. Юго-западный и западный ветер ночью и утром усилится до 18-23 метров в секунду, но уже днем стихнет до 9-14 метров в секунду.

Радует лишь то, что обойдется без заморозков: температура воздуха ночью составит +3; +8 градусов, днем потеплеет до +9; +14, по югу – до +18 градусов. На отдельных участках автодорог ожидается сильный туман: видимость снизится до 500-1000 метров.

Спасатели напоминают, что при ураганном ветре не стоит лишний раз без необходимости выходить на улицу, а также стоять рядом с рекламными щитами, деревьями и линиями электропередач.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Отправился на поиски «Калины»: в Уфе под асфальт провалился КамАЗ
В Уфе на заводе из-за разлива бензина случился пожар
Дожди и холод: какая погода ожидает жителей Уфы 30 сентября
В Уфе на чердаке жилого дома прорвало трубу: затопило два этажа
В Уфе загорелось бесхозное здание в центре города
Житель Башкирии получил ожоги, пытаясь самостоятельно потушить пожар
В Башкирии обнаружили тело пропавшего Владимира Терещенко
Житель Башкирии пробрался в дом своего знакомого и зарезал его
В уфимской Черниковке закрыли движение троллейбусов
В Башкирии ураганный ветер сорвал кровлю с крыши школы
В Уфе разыскивают родственников пожилой женщины, потерявшей память
В Уфе открыли Аллею выпускников УГНТУ
В Уфе на улице Ленина на два дня перекроют дорогу
Семья погибшего строителя через суд получила компенсацию в 1,7 млн рублей
В Уфе после свадьбы пропал 37-летний Марсель Асылгареев
Ирека Ялалова наделили полномочиями сенатора от Башкирии
В Уфе 18-летний лихач без прав на «Ауди» вылетел на встречку, серьезно пострадал ребенок