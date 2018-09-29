В Башкирии объявили штормовое предупреждение из-за ураганного ветра

СЕГОДНЯ 10:39 2018-09-29T10:39:45+03:00

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В Башкирии сегодня, 29 сентября, будет туманно и ветрено. Как сообщили синоптики «Башгидрометцентра», в эту субботу в республике ожидается облачная погода с прояснениями. В отдельных районах пройдут дожди, местами умеренные, а вот на юге Башкирии будет сухо и ясно. Юго-западный и западный ветер ночью и утром усилится до 18-23 метров в секунду, но уже днем стихнет до 9-14 метров в секунду.

Радует лишь то, что обойдется без заморозков: температура воздуха ночью составит +3; +8 градусов, днем потеплеет до +9; +14, по югу – до +18 градусов. На отдельных участках автодорог ожидается сильный туман: видимость снизится до 500-1000 метров.

Спасатели напоминают, что при ураганном ветре не стоит лишний раз без необходимости выходить на улицу, а также стоять рядом с рекламными щитами, деревьями и линиями электропередач.