2018-09-28T15:14:09+03:00
Общество

В Уфе спасатели вывели из леса заблудившуюся женщину

Уфимка отправилась за грибами, но сбилась с тропинки
Яна Базекина
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Фото: УГЗ г. УфыФото: УГЗ г. Уфы
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Вчера днем, 27 сентября, к спасателям обратилась девушка и сообщила, что ее 62-летняя мама пошла в лес за грибами и заблудилась. Женщина решила прогуляться в лесу, расположенном между поселком Базилевка и паромной переправой «ДОК». Спустя несколько часов любительница «тихой охоты» поняла, что сошла с тропинки, да и телефон, как назло, начал садиться. Женщина позвонила своей дочери и объяснила ситуацию, а та уже обратилась к спасателям.

- Прибывшие на место спасатели перезвонили уфимке, и та рассказала, что находится рядом с небольшой речкой, - сообщили в Управлении гражданской защиты. – Спасатели попросили оставаться ее на месте и никуда не уходить, а сами выдвинулись на ее поиски. Примерно через полчаса женщину обнаружили и вывели из леса.

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