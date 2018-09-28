2018-09-28T20:41:07+03:00
Политика

Ирека Ялалова наделили полномочиями сенатора от Башкирии

Депутаты Курултая утвердили его кандидатуру большинством голосов
Павел КРАЙНОВ
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Фото: пресс-служба Госсобрания-Курултая БашкирииФото: пресс-служба Госсобрания-Курултая Башкирии
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Сегодня, 28 сентября, в Уфе прошло первое заседание Госсобрания-Курултая VI созыва. На повестку дня было вынесено несколько организационных вопросов. Спикером башкирского парламента вновь был избран долгожитель региональной политики Константин Толкачев. Он то и предложил кандидатуру экс-мэра Уфы Ирека Ялалова на пост сенатора от законодательного органа власти Башкирии.

Аргументируя кандидатуру Ялалова на пост сенатора, Константин Толкачев отметил, что его фигура – наиболее подходящая из всех избранных депутатов.

– Это политик и, что еще более важно, хозяйственник большого масштаба с опытом управления таким мегаполисом, как Уфа, доросший до работы на федеральном уровне,- цитирует Константина Толкачева пресс-служба Госсобрания-Курултая.

По результатам голосования Ялалов был наделен полномочиями сенатора от Башкирии. Его поддержали большинство депутатов.

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