В Башкирии мошенники представлялись адвокатами и выманивали деньги у доверчивых горожан

СЕГОДНЯ 08:03 2018-09-30T08:04:06+03:00

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На днях в полицию обратились сразу несколько жителей Башкирии, которые сообщили, что стали жертвой мошенников. Как оказалось, им позвонили неизвестные лица, которые представились адвокатами и сообщили, что купленные ими ранее биологически активные добавки не имеют лицензии, и их нужно срочно вернуть. Вот только, чтобы их вернуть и получить компенсацию – требуется опытный адвокат, который за свои услуги возьмет всего от пяти до десяти тысяч рублей. Поверившие лже-адвокатам люди переводили на указанные реквизиты счетов все свои сбережения и далеко не сразу поняли, что стали жертвами мошенников.

- В настоящий момент в полицию с сообщениями об аналогичных фактах мошенничества обратились около двадцати потерпевших. По фактам мошенничества возбуждены уголовные дела по статье «мошенничество», - сообщили в пресс-службе МВД по Башкирии.