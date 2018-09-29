Семья погибшего строителя через суд получила компенсацию в 1,7 млн рублей

СЕГОДНЯ 08:00 2018-09-29T08:00:17+03:00

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В Уфе Калининский районный суд взыскал с крупного строительного предприятия компенсацию в пользу уфимки и двух ее малолетних детей в связи с гибелью кормильца.

Оказалось, что в декабре 2015 года 32-летний строитель занимался укладкой кирпича на объекте, но в какой-то момент леса оборвались, и мужчина упал с высоты 18 этажа. От полученных травм он скончался на месте. Тогда супруга погибшего обратилась в суд с иском о возмещении морального вреда. Прокуратура также поддержала истицу в гражданском суде.

- Суд обязал работодателя выплатить семье единовременную денежную компенсацию в размере одного миллиона рублей, единовременную компенсацию годового заработка отца в размере более 350 тысяч рублей и ежемесячную доплату в виде минимального размера оплаты труда за период более двух лет в размере свыше 400 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе надзорного ведомства. - Ранее решением Орджоникидзевского районного суда в пользу вдовы и ее детей была взыскана компенсация морального вреда в размере 1 миллиона рублей.