2018-09-28T14:21:22+03:00
Происшествия

В Башкирии загорелась квартира в многоэтажном доме: погиб мужчина

Из дома эвакуировали 53 человека, из них 23 ребенка
Эльвина АПАРИНА
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фото: МЧС по РБфото: МЧС по РБ
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Сегодня, 28 сентября, на улице Молодежной в Туймазах загорелся жилой многоквартирный дом. Огонь вспыхнул на третьем этаже. На место немедленно выехали сотрудники МЧС. С огнем боролись 33 человека и 14 единиц техники. Спасатели немедленно эвакуировали из горящего здания 53 человека, из них 23 ребенка. Пожар огнеборцы тушили на протяжении 45 минут.

фото: МЧС по РБ

фото: МЧС по РБ

К сожалению, в ЧП погиб мужчина. Его личность пока не установлена.

- Причина пожара устанавливается. На месте работает дознаватель МЧС России, - сообщили в пресс-службе ведомства.

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