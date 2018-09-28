В Уфе обнаружено тело 43-летнего Александра Ярунина

СЕГОДНЯ 13:19 2018-09-28T13:19:53+03:00

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Почти два месяца в Башкирии продолжались поиски 43-летнего уфимца Александра Ярунина. Как рассказали родственники, мужчина ушел из дома в Инорсе еще 24 июля и пропал. Местные жители утверждали, что видели Александра возле стадиона имени Гастелло, но родные обошли всю округу и не нашли пропавшего, после чего обратились за помощью в полицию и к волонтерам.

И вот только сегодня, 28 сентября, пришло печальное известие: Александр Ярунин найден мертвым. Волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» не стали уточнять причины и обстоятельства гибели мужчины.