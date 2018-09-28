В уфимском аэропорту 162 пассажира не могут улететь в Сочи
Пассажиры рейса «Уфа-Сочи» уже почти десять часов сидят в аэропорту в ожидании вылета. Как сообщает пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры, вылет откладывается по техническим причинам.
- 28 сентября в аэропорту Уфы по технической причине задержан вылет воздушного судна Ту-204 авиакомпании Red Wings рейсом Уфа - Сочи, который должен был выполняться по расписанию в 05:10 по московскому времени, - уточнили в надзорном ведомстве.
Всего в ожидании томятся 162 пассажира, включая 15 детей. Сейчас авиакомпания решает вопрос о предоставлении резервного воздушного судна для перелета в Сочи. Если верить электронному табло, ожидаемое время вылета: 18.35.