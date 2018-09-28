В уфимском аэропорту 162 пассажира не могут улететь в Сочи

СЕГОДНЯ 12:03 2018-09-28T12:04:21+03:00

По техническим причинам рейс задержали более чем на 10 часов

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Пассажиры рейса «Уфа-Сочи» уже почти десять часов сидят в аэропорту в ожидании вылета. Как сообщает пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры, вылет откладывается по техническим причинам.

- 28 сентября в аэропорту Уфы по технической причине задержан вылет воздушного судна Ту-204 авиакомпании Red Wings рейсом Уфа - Сочи, который должен был выполняться по расписанию в 05:10 по московскому времени, - уточнили в надзорном ведомстве.

Всего в ожидании томятся 162 пассажира, включая 15 детей. Сейчас авиакомпания решает вопрос о предоставлении резервного воздушного судна для перелета в Сочи. Если верить электронному табло, ожидаемое время вылета: 18.35.