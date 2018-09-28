В Башкирии ВАЗ-2114 вылетел с трассы: водитель погиб на месте
В обстоятельствах аварии разбираются сотрудники ГИБДД
Фото: республиканская Госавтоинспекция
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Вчера вечером, 27 сентября, в Благовещенском районе республики произошло смертельное ДТП. Как сообщает республиканская Госавтоинспекция, на 21-ом километре автодороги «Благовещенск-Павловка» 46-летний водитель отечественной «четырнадцатой» не справился с управлением и вылетел с дороги. «Легковушка» пролетела несколько метров и перевернулась несколько раз. От полученных травм мужчина скончался на месте до приезда медиков.
По факту аварии сотрудники республиканской Госавтоинспекции проводят проверку, которая и выяснит причины и обстоятельства ДТП.