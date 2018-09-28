2018-09-28T23:31:24+03:00
Общество

В Уфе после свадьбы пропал 37-летний Марсель Асылгареев

О нем нет вестей уже с 23 сентября
Эльвина АПАРИНА
Поделиться:
фото: соцсетифото: соцсети
Изменить размер текста:

В столице Башкирии уже пять дней ищут 37-летнего Марселя Асылгареева, который пропал 23 сентября в микрорайоне Черниковка.

Как рассказала его племянница Юлиана, 21-го сентября Марсель был на свадьбе у сестренки. В 23.30 все гости разошлись домой, и мужчина вместе со своей подругой уехал к ней.

- На следующий день я позвонила ему, сказала, приезжайте к маме, будем дальше отмечать свадьбу. Он мне сказал, что они устали после вчерашнего и не приедут. В воскресенье утром он позвонил моему мужу и сказал, что сейчас заглянет к нам в гости, но так и не дошел, - говорит девушка.

Телефон Марселя выключен. С тех пор его местонахождение остается неизвестным. Мужчина вышел из дома по адресу Богдана Хмельницкого, 110 и должен был дойти до Интернациональной, 139.

Родственники написали заявление в полицию.

Если вам что-либо известно о местонахождении Марселя, просьба сообщить об этом в полицию или племяннице по телефону 8(919)6085052.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Отправился на поиски «Калины»: в Уфе под асфальт провалился КамАЗ
В Уфе на заводе из-за разлива бензина случился пожар
Дожди и холод: какая погода ожидает жителей Уфы 30 сентября
В Уфе на чердаке жилого дома прорвало трубу: затопило два этажа
В Уфе загорелось бесхозное здание в центре города
Житель Башкирии получил ожоги, пытаясь самостоятельно потушить пожар
В Башкирии обнаружили тело пропавшего Владимира Терещенко
Житель Башкирии пробрался в дом своего знакомого и зарезал его
В уфимской Черниковке закрыли движение троллейбусов
В Башкирии объявили штормовое предупреждение из-за ураганного ветра
В Башкирии ураганный ветер сорвал кровлю с крыши школы
В Уфе разыскивают родственников пожилой женщины, потерявшей память
В Уфе открыли Аллею выпускников УГНТУ
В Уфе на улице Ленина на два дня перекроют дорогу
Семья погибшего строителя через суд получила компенсацию в 1,7 млн рублей
Ирека Ялалова наделили полномочиями сенатора от Башкирии
В Уфе 18-летний лихач без прав на «Ауди» вылетел на встречку, серьезно пострадал ребенок