В Уфе после свадьбы пропал 37-летний Марсель Асылгареев

28 Сент. 23:30 2018-09-28T23:31:24+03:00

О нем нет вестей уже с 23 сентября

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В столице Башкирии уже пять дней ищут 37-летнего Марселя Асылгареева, который пропал 23 сентября в микрорайоне Черниковка.

Как рассказала его племянница Юлиана, 21-го сентября Марсель был на свадьбе у сестренки. В 23.30 все гости разошлись домой, и мужчина вместе со своей подругой уехал к ней.

- На следующий день я позвонила ему, сказала, приезжайте к маме, будем дальше отмечать свадьбу. Он мне сказал, что они устали после вчерашнего и не приедут. В воскресенье утром он позвонил моему мужу и сказал, что сейчас заглянет к нам в гости, но так и не дошел, - говорит девушка.

Телефон Марселя выключен. С тех пор его местонахождение остается неизвестным. Мужчина вышел из дома по адресу Богдана Хмельницкого, 110 и должен был дойти до Интернациональной, 139.

Родственники написали заявление в полицию.

Если вам что-либо известно о местонахождении Марселя, просьба сообщить об этом в полицию или племяннице по телефону 8(919)6085052.