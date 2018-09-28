2018-09-28T16:02:00+03:00
Происшествия

В Уфе осудили водителя-наркомана, сбившего пешехода

Виновник аварии получил два года колонии-поселения
Яна Базекина
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Фото: Рустем АХУНОВФото: Рустем АХУНОВ
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В Уфе прокуратура добилась в Верховном суде республики ужесточения приговора 41-летнему местному жителю, по чьей вине серьезно пострадала женщина. Дело в том, что в октябре прошлого года мужчина, находясь «под кайфом», решил прокатиться на своем автомобиле «Лада Веста», но сильно превысил скорость и не справился с управлением. Машина вылетела на обочину и задела женщину-пешехода. В тяжелом состоянии ее госпитализировали в больницу.

Тогда суд первой инстанции приговорил лихача-наркомана к двум годам условного лишения свободы. Однако прокуратура сочла этот приговор слишком мягким и обжаловала его в апелляционном порядке.

- Верховный суд республики согласился с доводами прокуратуры и мнением потерпевшей и приговорил уфимца к двум годам лишения свободы в колонии-поселении. В пользу пострадавшей также взыскано 250 тысяч руб. компенсации морального вреда, - добавили в надзорном ведомстве.

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