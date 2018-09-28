2018-09-28T12:39:50+03:00
Общество

«За халявой»: жители Башкирии устроили давку из-за пиццы по 100 рублей

Люди выстроились в длинную очередь
Эльвина АПАРИНА
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фото: соцсетифото: соцсети
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Сегодня в Салавате люди устроили настоящую давку. Жители города под дождем выстроились в очередь рядом с одним из домов.

Многие недоумевали и выложили фотографию с места в социальные сети – что там происходит, пособия, пенсию дают? Оказалось все просто – в городе появилась новая пиццерия, которая в день открытия решила провести выгодную акцию – предлагала приобрести любую пиццу всегда за 100 рублей.

- Ужас какой. Голодные люди. В жизни бы не стала позориться и стоять в такой очереди за дешевой едой. Смотреть даже на это противно, - пишут некоторые жители города.

Напомним, настоящую давку устроили уфимцы 5 апреля за бесплатными бургерами от Тимати. За несколько часов на площади Гостиного двора образовалась огромная очередь: кто-то мечтал увидеть вживую своего кумира, кто-то – попробовать знаменитые «блэкстаровские» бургеры.

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