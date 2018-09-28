«За халявой»: жители Башкирии устроили давку из-за пиццы по 100 рублей
Сегодня в Салавате люди устроили настоящую давку. Жители города под дождем выстроились в очередь рядом с одним из домов.
Многие недоумевали и выложили фотографию с места в социальные сети – что там происходит, пособия, пенсию дают? Оказалось все просто – в городе появилась новая пиццерия, которая в день открытия решила провести выгодную акцию – предлагала приобрести любую пиццу всегда за 100 рублей.
- Ужас какой. Голодные люди. В жизни бы не стала позориться и стоять в такой очереди за дешевой едой. Смотреть даже на это противно, - пишут некоторые жители города.
Напомним, настоящую давку устроили уфимцы 5 апреля за бесплатными бургерами от Тимати. За несколько часов на площади Гостиного двора образовалась огромная очередь: кто-то мечтал увидеть вживую своего кумира, кто-то – попробовать знаменитые «блэкстаровские» бургеры.