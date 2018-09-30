2018-09-30T07:10:41+03:00
Происшествия

В Башкирии столкнулись «Рено Логан» и «Рено Каптюр»: пострадала 14-летняя девочка

Еще один четырехлетний пассажир остался невредимым, благодаря детскому креслу
Яна Базекина
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Фото: Отдел ГИБДД УфаФото: Отдел ГИБДД Уфа
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27 сентября в Уфе около 9 часов вечера произошло ДТП, в котором пострадал ребенок. Напротив дома №38 по улице Невской автомобиль «Рено Логан», под управлением 48-летнего жителя Кармаскалинского района, столкнулся с «Рено Каптюр», двигавшимся в попутном направлении. В аварии серьезно пострадала 14-летняя девочка, пассажирка «Каптюра», еще один четырехлетний пассажир остался цел и невредим благодаря детскому автомобильному креслу. Прибывшие на место происшествия сотрудники дорожной полиции выяснили, что у виновника аварии не было даже водительского удостоверения.

- За управление транспортным средством без права управления водитель автомобиля «Рено Логан» привлечен к административной ответственности, - добавили в пресс-службе республиканской Госавтоинспекции.

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