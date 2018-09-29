Житель Башкирии пробрался в дом своего знакомого и зарезал его

СЕГОДНЯ 12:01 2018-09-29T12:03:31+03:00

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Чудовищная история произошла в середине мая прошлого года в Стерлитамаке, однако, судебное решение было вынесено только на днях. 39-летний местный житель, дождавшись вечера, решил навестить своего приятеля, с которым накануне крепко повздорил. Перелез через забор и, стараясь не привлекать лишнего внимания, тихонько пробрался в дом, где, ничего не подозревая, спали хозяин дома и его сожительница. Сначала злоумышленник посидел на кухне, где выпил все найденные алкогольные напитки, а потом взял со стола нож и зашел в спальню, где нанес своему знакомому не менее трех ударов в грудь. От полученных ранений мужчина скончался на месте. В это время проснулась сожительница и попыталась позвать на помощь, но душегуб пригрозил ей убийством. Так что когда на шум прибежали соседи, запуганная женщина сказала, что все хорошо, а ее супруг спит.

- Мужчина не признал свою вину, - сообщили в пресс-службе республиканского следственного комитета. – Однако вступившим в силу законным приговором суда обвиняемому назначено наказание в виде семи лет и семи месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.