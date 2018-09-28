2018-09-28T10:46:52+03:00
Происшествия

В Уфе в ДТП разбились мотоциклист и его пассажирка

Оказалось, что у мотоциклиста не было водительских прав
Яна Базекина
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Фото: ГИБДД по РБФото: ГИБДД по РБ
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Вчера вечером, 27 сентября, в Уфе на улице Комсомольской произошло серьезное ДТП с участием двухколесного транспорта. Как сообщает республиканская Госавтоинспекция, 22-летний мотоциклист из Межгорья решил прокатить на своем «Сузуки» подругу-сверстницу, но не справился с управлением и опрокинул мотоцикл. К счастью, парочка выжила, но им потребовалась немедленная госпитализация. Как оказалось, у горе-мотоциклиста не было даже водительских прав.

Всего за прошедшие сутки в Башкирии документально зафиксировано 11 ДТП, в которых один человек погиб и еще 11 получили травмы различной степени тяжести. 26 водителей задержаны в состоянии алкогольного опьянения.

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