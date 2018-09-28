В Башкирии на стройке рабочего убило током

СЕГОДНЯ 09:57 2018-09-28T10:28:02+03:00

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Вчера, 27 сентября, в Стерлитамакском районе республики произошел трагический случай. Неподалеку от села Мариинский работники МУП «Электрические сети» монтировали новую электростанцию. При установке последнего бетонного блока под фундамент стрела работающего крана случайно задела провода, а сам бетонный блок начал опасно раскачиваться. 27-летний рабочий схватился за него руками, пытаясь остановить раскачивание, но в этот момент его тело пронзил разряд электрического тока. Коллеги вызвали скорую помощь, но несчастный скончался по пути в больницу. Обстоятельства гибели рабочего теперь выясняют следователи, которые проверят – нарушались ли требования охраны труда.

- Проводятся необходимые проверочные мероприятия, назначена судебно-медицинская экспертиза, - сообщили в пресс-службе республиканского Следственного комитета. - По результатам доследственной проверки и после установления всех обстоятельств произошедшего, будет принято процессуальное решение.