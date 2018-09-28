В Уфе пройдут традиционные ярмарки выходного дня
Уже в эти выходные, 29 и 30 августа, в Уфе пройдут традиционные ярмарки выходного дня. Горожане смогут приобрести качественную сельскохозяйственную продукцию от фермеров и частных производителей. Правда, на ярмарке будут в изобилии только овощи, осенние фрукты и ягоды, грибы и мед, а вот мясо и колбасные изделия, а также молочные продукты будут под запретом в связи с теплым периодом времени года.
29 сентября ярмарки состоятся на площадках:
1. Демский район.
- Парковка перед гипермаркетом «Магнит», ул. Дагестанской, 2;
2. Калининский район.
- Пересечение улиц Интернациональной и Машиностроителей;
- Пересечение улиц Мушникова и Б. Баландина (ул. Мушникова,11);
3. Ленинский район.
- Разворотное кольцо по улице Султанова, 2;
- Площадка перед сквером «Волна» по ул. Ахметова;
4. Кировский район.
- Площадка напротив домов 3, 5, 7 по ул. Рабкоров, 3,5,7.
5. Октябрьский район.
- площадка перед Дворцом Спорта, ул. Р.Зорге,41;
6. Орджоникидзевский район.
- Площадь им. С. Орджоникидзе по ул. Первомайская, 14;
7. Советский район.
- Площадь перед Дворцом Молодежи по ул. 50 лет Октября, 21.
30 сентября:
1.Кировский район.
- Площадка напротив домов 3,5,7 по ул. Рабкоров.
2. Калининский район.
- Пересечение улиц Интернациональной и Машиностроителей;
- Пересечение улиц Мушникова и Б. Баландина (ул. Мушникова,11);
Время работы с 10.00 до 16.00 часов.