2018-09-28T09:13:45+03:00
Общество

В Уфе пройдут традиционные ярмарки выходного дня

Горожане смогут приобрести овощи и мед
Яна Базекина
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Фото: уфимская городская администрацияФото: уфимская городская администрация
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Уже в эти выходные, 29 и 30 августа, в Уфе пройдут традиционные ярмарки выходного дня. Горожане смогут приобрести качественную сельскохозяйственную продукцию от фермеров и частных производителей. Правда, на ярмарке будут в изобилии только овощи, осенние фрукты и ягоды, грибы и мед, а вот мясо и колбасные изделия, а также молочные продукты будут под запретом в связи с теплым периодом времени года.

29 сентября ярмарки состоятся на площадках:

1. Демский район.

- Парковка перед гипермаркетом «Магнит», ул. Дагестанской, 2;

2. Калининский район.

- Пересечение улиц Интернациональной и Машиностроителей;

- Пересечение улиц Мушникова и Б. Баландина (ул. Мушникова,11);

3. Ленинский район.

- Разворотное кольцо по улице Султанова, 2;

- Площадка перед сквером «Волна» по ул. Ахметова;

4. Кировский район.

- Площадка напротив домов 3, 5, 7 по ул. Рабкоров, 3,5,7.

5. Октябрьский район.

- площадка перед Дворцом Спорта, ул. Р.Зорге,41;

6. Орджоникидзевский район.

- Площадь им. С. Орджоникидзе по ул. Первомайская, 14;

7. Советский район.

- Площадь перед Дворцом Молодежи по ул. 50 лет Октября, 21.

30 сентября:

1.Кировский район.

- Площадка напротив домов 3,5,7 по ул. Рабкоров.

2. Калининский район.

- Пересечение улиц Интернациональной и Машиностроителей;

- Пересечение улиц Мушникова и Б. Баландина (ул. Мушникова,11);

Время работы с 10.00 до 16.00 часов.

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