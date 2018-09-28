«Невеста» Элвина Грея призналась, переживает ли она из-за болезни певца

СЕГОДНЯ 09:09 2018-09-28T09:10:14+03:00

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Подписчики Гульназ Асаевой в Инстаграме буквально атаковали певицу вопросами про Элвина Грея «Ты жалеешь Радика? Переживаешь?». Ее поклонники были недовольны тем, что Гульназ не снимает про Радика видео и не пишет по этому поводу пост.

Артистка не на шутку разозлилась и довольно резко ответила на вопросы поклонников.

- Ребят, ну как я могу не переживать? Почему я должна писать посты, снимать какие-то видео? Кому это надо? Радику? Не думаю. То, что я не пишу посты, это не значит, что мне все равно. Вместо того, чтобы писать мне гадости, лучше пожелайте Радику скорейшего выздоровления, - высказалась певица.

Напомним, что Элвин Грей сейчас лежит в одной из больниц Казани с акустической травмой. Ему грозит долгое лечение – певец отменил все ближайшие концерты.

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