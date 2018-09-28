2018-09-28T08:05:25+03:00
Общество

В Башкирии неизвестные расстреляли табун лошадей

Злоумышленников разыскивает полиция
Павел КРАЙНОВ
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Фото: скриншот сюжета ГТРК «Башкортостан»Фото: скриншот сюжета ГТРК «Башкортостан»
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Неизвестные живодеры обстреляли табун лошадей в Нуримановском районе Башкирии. Сейчас злоумышленников разыскивает полиция. От действий неизвестных людей пострадал фермер Рифкат Халилов. Как он сам утверждает, из табуна в 200 голов он семерых он уже обнаружил мертвыми. Не исключено, что некоторые лошади ранены: фермер еще не собрал весь табун. По версии Рифката, из-за выстрелов скакуны разбежались во все стороны. Теперь владелец разыскивает их по всей округе.

Как выяснилось позже, от действий живодеров пострадало не только хозяйство Рифката Халилова, есть и другие. По факту случившегося МВД по Башкирии возбудило уголовное дело.

Как передает ГТРК «Башкортостан», по словам Рифката Халилова, ему уже нанесен ущерб на сумму более миллиона рублей и эта цифра не окончательная.

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