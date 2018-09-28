2018-09-28T08:40:03+03:00
Происшествия

Появились подробности крупного пожара в районе телецентра в Уфе

Причина пожара пока не ясна
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Фото: ГУ МЧС по БашкирииФото: ГУ МЧС по Башкирии
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Около полуночи 27 сентября на площади Салавата Юлаева в Уфе произошел крупный пожар: горели шатры. Огонь охватил две юрты и три киоска, находившиеся перед Телецентром. Прохожие засняли пожар на видео и выложили его в интернет.

В пресс-службе МЧС по Башкирии рассказали, что вызов поступил в 23.27, а уже через четверть часа открытое горение было ликвидировано. Полностью пожар потушили лишь к часу ночи. Огонь уничтожил деревянные столы и стулья, а от юрт остались лишь остовы.

К счастью, обошлось без пострадавших.

Отчего вспыхнуло пламя, установит дознаватель МЧС.

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