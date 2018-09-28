2018-09-28T07:07:59+03:00
Общество

В Башкирии наказали излишне назойливых коллекторов

Они не давали покоя должнице
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Теперь коллекторской фирме грозит штрафТеперь коллекторской фирме грозит штраф
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Жительница Башкирии обратилась к судебным приставом за помощью. Ее одолели своими звонками слишком ретивые коллекторы. Ее слова подтвердили и операторы сотовой связи. Они предоставили приставам детализацию телефонных переговоров женщины.

Это стало основанием для составления протокола о привлечении коллекторской организации к административной ответственности. Если доводы приставов будут учтены, фирме грозит штраф в размере до 500 тысяч рублей или приостановление работы на срок до трех месяцев.

В пресс-службе УФССП по Башкирии напомнили, что привлечь коллекторов к ответственности можно, если они звонят чаще раза в день или двух раз в неделю.

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