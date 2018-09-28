2018-09-28T06:55:04+03:00
Общество

На реке Белая в Башкирии массово гибнет рыба

Местные жители обеспокоены
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Скриншот из видеоСкриншот из видео
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Жители Мелеуза бьют тревогу: в реке Белой массово гибнет рыба. По словам местных жителей, речные обитатели всплыли вверх брюхом в районе городских очистных сооружений.

Рыбаки засняли печальную картину и выложили запись в соцсети ВКонтакте. На кадрах видно, как мертвые рыбы дрейфуют возле берега.

- В этом месте всегда малек питается, в этот раз скинули химию! – предполагают возмущенные пользователи.

Так ли это - еще предстоит разобраться. По словам местных жителей, на место вызвали экологов, рыбохрану и рыбинспектора из Стерлитамака. Специалисты взяли пробы воды ниже по течению, собрали погибших речных обитателей и составили необходимые акты.

До выяснения причин случившегося купаться или рыбачить в этом водоеме не стоит.

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