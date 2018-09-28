В Башкирии волонтеры ищут 31-летнего Сергея Максимова
Мужчина пропал неделю назад
21 сентября пропавшего видели последний раз
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В Башкирии пропал 31-летний житель Стерлитамака Сергей Максимов. От мужчины нет вестей уже неделю. Последний раз его видели в прошлую пятницу, 21 сентября. Обеспокоенные отсутствием Сергея близкие обратились за помощью к волонтерам отряда «Лиза Алерт».
Приметы пропавшего: рост 180 см, телосложение плотное, волосы короткие и русые, глаза серо-голубые.
В момент пропажи на нем была голубая футболка-поло в белую полоску, рваные синие джинсы и черные туфли.
Если вы видели мужчину, похожего по описанию на Сергея, дайте знать об этом поисковикам или полиции. Горячая линия волонтеров - 8 (800)700-54-52.