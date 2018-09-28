«Вирусные СМС»: в Башкирии мошенники нашли новый способ опустошать счета граждан

СЕГОДНЯ 06:42 2018-09-28T06:42:28+03:00

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В Башкирии набирает обороты новый вид мошенничества. Злоумышленники рассылают жителям СМСки с вирусом.

Такое сообщение получил 20 сентября житель Октябрьского. На экране телефона высветилось: «Электрик Ф. для вас ммс: smsbf.me/390» от Валерий. Мужчина открыл сообщение, после чего система предложила ему перейти к настройкам. Испугавшись, тот перезагрузил мобильник, но было поздно. Мужчине стали звонить знакомые, получившие с его телефона обвинительные СМС. Кроме того, с его счета пропали две тысячи рублей. В этом он убедился, проверив баланс через приложение «Сбербанк онлайн». Пострадавший заявил в полицию о мошенничестве.

В МВД по Башкирии предупреждают, что СМС может прийти любому. Если вы открыли его, после вытащите симку и загрузите устройство в безопасном режиме.