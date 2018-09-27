2018-09-27T22:25:24+03:00
Происшествия

Крупный пожар в районе телецентра в Уфе: горят юрты

Видео происшедшего появилось в социальных сетях
Рустам МАКСЮТОВ
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Фото: "Интересная Уфа"Фото: "Интересная Уфа"
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Поздно вечером, 27 сентября, в районе телецентра в Уфе произошел крупный пожар. Как сообщают очевидцы, загорелись юрты, которые сооружены на парковке. Видео появилось в группе «Интересная Уфа» в социальной сети «Вконтакте».

На кадрах видно, что огонь полыхает на достаточной большой площади. Внутри юрт слышны звуки каких-то хлопков. За всем происходящим удивленно наблюдают очевидцы. Это место является одним из самых популярных в городе для любителей пеших прогулок.

Информации о пострадавших в настоящий момент нет.

Горят юрты в Уфе.

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