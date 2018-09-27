Федеральный телеканал оплатит ипотеку семье из Башкирии за выложенные видео в Instagram

27 Сент. 21:05 2018-09-27T21:07:10+03:00

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Уфимцы Кирилл Глазков и Алина Плешанова стали победителями конкурса, который организовал федеральный телеканал ТНТ. На протяжении трех недель пара выполняла задания, подкидываемые организаторами. Они снимали на видео и выкладывали в Instagram свои пробежки, занятия танцами и йогой, романтические завтраки и ужины, походы в кино, делали селфи на закате.

За каждое выполненное задание начислялись баллы, которые фиксировались организаторами. Также каждая пара должна была привлечь своих друзей, чтобы они активно за них голосовали и поддерживали в соцсетях.

В итоге, старания не прошли даром. Теперь телеканал обязуется до января 2019 года оплачивать Кириллу и Алине их ежемесячный ипотечный платеж. Его сумма, как рассказали сами победители, составляет 30 898 рублей в месяц.