2018-09-27T21:07:10+03:00
Общество

Федеральный телеканал оплатит ипотеку семье из Башкирии за выложенные видео в Instagram

Пара стала победителем конкурса на телеканале ТНТ
Рустам МАКСЮТОВ
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Фото: скриншот видеоФото: скриншот видео
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Уфимцы Кирилл Глазков и Алина Плешанова стали победителями конкурса, который организовал федеральный телеканал ТНТ. На протяжении трех недель пара выполняла задания, подкидываемые организаторами. Они снимали на видео и выкладывали в Instagram свои пробежки, занятия танцами и йогой, романтические завтраки и ужины, походы в кино, делали селфи на закате.

За каждое выполненное задание начислялись баллы, которые фиксировались организаторами. Также каждая пара должна была привлечь своих друзей, чтобы они активно за них голосовали и поддерживали в соцсетях.

В итоге, старания не прошли даром. Теперь телеканал обязуется до января 2019 года оплачивать Кириллу и Алине их ежемесячный ипотечный платеж. Его сумма, как рассказали сами победители, составляет 30 898 рублей в месяц.

Уфимцы Кирилл Глазков и Алина Плешанова выиграли в конкурсе.

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