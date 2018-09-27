2018-09-27T19:41:39+03:00
Общество

В Башкирии прекращены поиски 90-летнего Сунагата Туктарова

90-летний дедушка найден живым
Рустам МАКСЮТОВ
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Фото: соцсетиФото: соцсети
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Волонтеры сообщили о прекращении поисков пропавшего 90-летнего Сунагата Туктарова из Уфы. Мужчина найден живым, все с ним хорошо.

«Дедушка найден живым, найден добровольцами благодаря позвонившим неравнодушным! Спасибо Вам огромное за не безразличие! Поиски сворачиваются», - говорится в сообщении.

Напомним, что Сунагат Туктаров пропал 26 сентября, на следующий после празднования своего юбилей. Он просто вышел из дома и ушел в неизвестном направлении. Обеспокоенные родственники сразу же обратились к волонтерам, которые организовали распространение информации. Слава богу, все закончилось благополучно.

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