В Башкирии прекращены поиски 90-летнего Сунагата Туктарова

СЕГОДНЯ 19:18 2018-09-27T19:41:39+03:00

Изменить размер текста: A A

Волонтеры сообщили о прекращении поисков пропавшего 90-летнего Сунагата Туктарова из Уфы. Мужчина найден живым, все с ним хорошо.

«Дедушка найден живым, найден добровольцами благодаря позвонившим неравнодушным! Спасибо Вам огромное за не безразличие! Поиски сворачиваются», - говорится в сообщении.

Напомним, что Сунагат Туктаров пропал 26 сентября, на следующий после празднования своего юбилей. Он просто вышел из дома и ушел в неизвестном направлении. Обеспокоенные родственники сразу же обратились к волонтерам, которые организовали распространение информации. Слава богу, все закончилось благополучно.