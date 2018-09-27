2018-09-27T17:25:01+03:00
Происшествия

В Уфе завершилось расследование дела посредников в покушении на убийство Павла Кабанова

Обвиняемые так и не признали свою вину
Павел КРАЙНОВ
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Фото: Собственный источник "КП-Уфа"Фото: Собственный источник "КП-Уфа"
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Накануне следователи завершили расследование уголовного дела в отношении двоих жителей Уфы, 28 и 48 лет. Того что помладше обвиняют в подстрекательстве и пособничестве к покушению на убийство по найму, а его старшего знакомого, по той же статье, но ему еще инкриминируется незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации.

По версии следствия, в прошлом году некий мужчина, уголовное дело в отношении которого до сих пор расследуется, вышел на связь с 48-летним обвиняемым и предложил убить предпринимателя Павла Кабанова. Тот, в свою очередь, обратился к 28-летнему знакомому с предложением найти исполнителя.

Молодой человек подрядил на убийство своего знакомого за 800 тысяч рублей. При этом он сам должен был получить 50 тысяч рублей от исполнителя за то, что дал возможность «заработать» и 30 тысяч в качестве посредника от старшего товарища.

Утром 20 октября 2017 года исполнитель, находясь на территории подземной парковки по улице Мингажева в городе Уфе, произвел четыре выстрела из самодельного оружия в область головы потерпевшего, сидевшего в это время в своем автомобиле, - рассказали в пресс-службе следкома по Башкирии.

После этого, полагая, что бизнесмен мертв, исполнитель встретился с 28-летним парнем для получения «расчета». Ранее он уже получил аванс – 400 тысяч рублей.

В итоге, когда выяснилось, что Павел Кабанов чудом выжил, исполнитель получил лишь 100 тысяч рублей.

В ходе следствия обвиняемые так и не признали свою вину.

- В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, -подчеркнули в пресс-службе следкома по Башкирии.

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