Мэрию Уфы может возглавить гендиректор крупной компании

СЕГОДНЯ 15:42 2018-09-27T15:57:56+03:00

Об этом сообщает «КоммерсантЪ-Уфа» со ссылкой на собственные источники

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Вместо досрочно сложившего свои полномочия мэра Уфы Ирека Ялалова башкирскую столицу может возглавить топ-менеджер структуры «Интер РАО», гендиректор Башкирской генерирующей компании Александр Симановский. Об этом пишет «КоммерсантЪ-Уфа» со ссылкой на собственные источники.

По данным издания, согласование кандидатуры будущего мэра Уфы проходит, в том числе, в ФСБ и администрации президента России.

Александр Симановский живет в Уфе с 2012 года. По образованию он инженер-теплоэнергетик. Свою карьеру начал на Средне-Уральской ГРЭС. Некоторое время возглавлял дирекцию строительства Пермской ТЭЦ-6. В последние годы занимал должности в структурах «Интер РАО», сообщает «КоммерсантЪ-Уфа».

Конкурс на замещение должности главы администрации Уфы должен завершится до 29 октября.